Pestato all’uscita di un locale di Olbia, indagano i carabinieri

Le indagini dei carabinieri su un pestaggio a Olbia.

Un giovane è stato aggredito con violenza durante una lite avvenuta alcuni giorni fa all’esterno di un locale in via Vittorio Veneto, a Olbia. Attualmente si trova ricoverato in gravi condizioni all’ospedale civile Santissima Annunziata di Sassari. I carabinieri stanno indagando sull’episodio e hanno già identificato l’aggressore.

L’episodio, stando a quanto riporta il quotidiano La Nuova Sardegna, è avvenuto nei pressi di una sala giochi, coinvolgendo due uomini di origine romena, di cui uno ha circa 30 anni. Le circostanze che hanno scatenato la violenta discussione rimangono poco chiare. La lite è rapidamente degenerata in un’aggressione fisica, con il giovane brutalmente picchiato dal connazionale.

Alcuni passanti hanno assistito alla scena e hanno immediatamente allertato l’ambulanza per soccorrere il ferito. I carabinieri hanno interrogato i testimoni e avviato le ricerche per rintracciare l’aggressore, che sarebbe già stato localizzato.

