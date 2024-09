Controlli dei carabinieri tra San Teodoro e Budoni, diverse denunce

Diverse denunce in seguito ai controlli dei carabinieri nei giorni scorsi tra Budoni e San Teodoro.

I carabinieri della compagnia di Siniscola hanno recentemente intensificato i controlli in diverse aree tra Budoni e San Teodoro emettendo diverse denunce. Nell’ambito dei controlli, cinque persone, di età compresa tra i 19 e i 45 anni, sono state denunciate per vari reati.

Tra questi, un 19enne è stato trovato con 40 grammi di hashish e denunciato per detenzione di droga a fini di spaccio, mentre un 26enne è stato denunciato per il possesso ingiustificato di un manganello telescopico lungo 65 centimetri. Inoltre, un 33enne e un 30enne, in stato di ubriachezza, hanno oltraggiato e minacciato i carabinieri durante i controlli stradali, mentre un 45enne è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza.

Le operazioni hanno portato anche alla segnalazione al Prefetto di 12 giovani assuntori di sostanze stupefacenti. I ragazzi sono stati trovati in possesso di 48,5 grammi di hashish e 24 grammi di marijuana per uso personale. Potrebbero ora essere soggetti a sanzioni come la sospensione della patente e del passaporto per un periodo che va da due mesi a un anno.

