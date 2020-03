La raccolta firme lanciata da Ugo Cappellacci.

La nuova ordinanza del governo Conte dovrebbe limitare gli accessi, ma non è detto che sia risolutiva. Per questo motivo sta riscuotendo un numeroso successo la raccolta firme lanciata dall’onorevole di Forza Italia Ugo Cappellacci per chiudere porti e aeroporti della Sardegna.

La petizione, arrivata quasi a 30mila sottoscrittori, fa leva proprio sul concetto che tutti i contagi sono stati causati da persone che sono arrivate o che sono rientrate senza che ci fossero i dovuti controlli. In alcuni porti, ad esempio, l’ordinanza del presidente della Sardegna non è stata ancora applicata. Chi lavora in questo settore non ha attrezzatura adeguata ma ci sono casi in cui manca qualsiasi tipo di controllo compresi, ovviamente, quelli sanitari.

