Il piano anti-alluvione a Olbia è realtà, nel 2026 i primi lavori

La data di inizio dei lavori del Piano anti-alluvione a Olbia c’è.

Olbia sarà presto una città protetta dal rischio di alluvioni. L’appalto dei lavori della variante del Pai è previsto per il 2026 e darà il via ai primi cantieri. I lavori si concluderanno entro il 2030. I primi interventi riguardano i dragaggi nei canali, la realizzazione delle opere di presa e gli scavi per lo scolmatore di Seligheddu e Abba Fritta.

È quanto annunciato durante la Conferenza nazionale “Città nel futuro 2030–2050”, che si è svolta a Roma dal 7 al 9 ottobre presso il MAXXI (Museo nazionale delle arti del XXI secolo). Il piano di Settimo Nizzi è stato definito come esemplare e come modello di rigenerazione urbana sostenibile. L’evento, promosso, ANCE e Mecenate90, ha riunito istituzioni, esperti, amministratori e stakeholder per discutere il futuro delle città italiane, tra le quali Olbia. Alla conferenza c’era il sindaco Settimo Nizzi, e l’ingegnere Simone Venturini di Technital, redattore del piano.

