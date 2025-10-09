All’ospedale di Olbia un weekend di visite gratuite per la menopausa

L’iniziativa all’ospedale Giovanni Paolo II di Olbia

L’ospedale Giovanni Paolo II di Olbia è tra gli ospedali italiani che parteciperanno il 17 e 18 ottobre all’iniziativa “Open Weekend Menopausa”, promossa in Italia dalla Fondazione Onda. Nell’occasione potranno essere effettuate, su prenotazione telefonica, visite gratuite nell’ambulatorio di Endocrinologia e in quello di Ginecologia.

Le visite ginecologiche con ecografia per le donne in menopausa si terranno il 17 ottobre e dovranno essere prenotate nella sola giornata di lunedì 13 ottobre, dalle 10 alle 12, chiamando il numero 0789 552912. Le visite endocrinologiche si svolgeranno il 18 ottobre e saranno mirate all’approfondimento della Dislipidemia (ipercolesterolima/ipertrigliceridemia) con calcolo del rischio cardiovascolare nelle donne in menopausa.

Le prenotazioni potranno essere effettuate sempre nella sola giornata di lunedì 13 ottobre dalle 10 alle 12 al numero di telefono 0789 552801.

L’iniziativa ha l’obiettivo di sensibilizzare le donne sui cambiamenti della menopausa e sulle strategie comportamentali, diagnostiche e terapeutiche che consentono, non solo di migliorare i disturbi che connotano le problematiche a breve termine, ma anche di prevenire e ridurre le complicanze a medio-lungo termine, come le malattie cardiovascolari, l’osteoporosi e le demenze.

