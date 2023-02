“Il Palazzaccio di Olbia sarà abbattuto”, è uno scherzo ma c’è chi ci crede

La burla sul Palazzaccio nei social.

“Entro 2 anni il Palazzaccio sarà buttato a terra, la politica del fare”. E’ l’ennesima burla del “sindaco dei poveri”, Antonio Tango, sul suo gruppo su Facebook, il quale ha aggiunto anche che “finalmente anche da Putzolu potranno vedere Tavolara”.

La sua nuova trovata ha divertito i più ma, come al solito, ha anche fatto abboccare alcune persone. In particolare c’è chi se la prende con la politica che “non ha rifatto il ponte di Monte Pino”, insultando gli amministratori locali e chi ricorda che un grattacielo è stato appena restaurato e, quindi, non avrebbe senso abbattere i palazzacci.

Ma la vicenda dello scherzo non si è conclusa a qualche commento. Il “burlone” dei social più conosciuto di Olbia ha ricevuto anche un messaggio privato particolarmente allarmato dall’annuncio. “Abito qui in affitto e come sa bene non si trovano case. Il Comune prima di dare mandato alla demolizione dovrebbe sistemarci, non può lasciare la gente per strada”, scrive una donna. Tango, sempre con la sua vena ironica, le risponde che il Comune darà le tende perché quelli che abitano dietro hanno diritto di vedere Tavolara. Il messaggio è stato pubblicato sulla sua pagina ed è stato raggiunto da centinaia di reazioni. ”Comunque, non riesco a capire come la gente possa abboccare a questi livelli”, scrivono divertiti i suoi followers. Chi invece ha sperato che fosse vero si dovrà accontentare del progetto dell’amministrazione comunale, quello di abbattere la sopraelevata Sud e liberare il mare da quella presenza così ingombrante.