Tumore al senso, polemiche a Olbia sulla scarsa prevenzione

“Non è stato possibile effettuare una mammografia al San Giovanni di Dio e sono dovuta andare a pagamento al Mater Olbia: lì mi hanno trovato un tumore al seno“. Chi si trova a dover affrontare una situazione così delicata deve pensare soprattutto a se stessa, ma la donna che racconta questa vicenda spera che la sua esperienza serva ad aiutare altre donne a fare gli esami in tempo. “Al San Giovanni di Dio di Olbia non mi hanno potuto fare la mammografia, mi hanno detto che non c’è abbastanza personale – denuncia -. La prevenzione è fondamentale e dovrebbe essere gratuita, perché così si può intervenire in tempo”.

Controlli al Mater Olbia

Non è capitato così a lei. Non riuscendo a sottoporsi a una mammografia gratuita nelle strutture della Asl Gallura si è dovuta rivolgere al Mater Olbia. “Ho pagato la visita e hanno scoperto che ho un tumore al seno – racconta, trattenendo a stento l’emozione -. Da quel momento son stati molto disponibili e mi hanno fatto fare tutti gli esami necessari, senza pagare nulla. Nel giro di due settimane avevo la diagnosi completa e ora devo affrontare la chemioterapia“.

Non è sola, perché ha trovato molte donne nelle sue condizioni. “Al Mater Olbia ci siamo trovate in tante, tutte lì per la visita senologica-oncologica – conclude -. E mi chiedo quante altre donne in Gallura non sappiano di avere un tumore, perché non possono permettersi la visita a pagamento”.

