Il pestaggio all’esterno della discoteca Just Cavalli di Porto Cervo.

Sono stati identificati i due autori del brutale pestaggio verso l’autista delle ambulanze nei pressi della discoteca Just Cavalli di Porto Cervo la mattina di Ferragosto. Grazie alla targa dell’auto i carabinieri sono riusciti a risalire ai due giovani, che come delle furie si sono scagliati contro il 50enne di Arzachena, che stava prestando soccorso per conto dell’associazione Agosto 89.

Una vicenda che aveva lasciato tutti increduli. Secondo quanto ricostruito i ragazzi volevano superare l’ambulanza, ma non c’era abbastanza spazio nella strada. L’autista del mezzo di soccorso si è allora avvicinato al finestrino dell’auto con i due turisti, chiedendogli di aspettare un attimo. E per tutta risposta aveva ricevuto un pugno in faccia. Da lì si era accesa una rissa, terminata con la fuga dei due, identificati in breve tempo.

(Visited 979 times, 979 visits today)