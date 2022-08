Gli insulti e poi le botte. Un episodio di razzismo a Olbia

Vittima un adolescente a Olbia.

“Ti faccio diventare bianco dalle botte, ner* di merd*”. E’ accaduto a Olbia l’ennesimo episodio di razzismo. Vittima un adolescente di colore, preso a bastonate da un uomo per futili motivi. Era mezzogiorno circa quando il ragazzino litigava con un’amica in via Goceano.

Non è chiaro cosa ha fatto scattare la rabbia di un uomo che si trovava in una delle abitazioni della strada, che ha rincorso il giovane con un bastone, picchiandolo e proferendo insulti a sfondo razziale. Un episodio, che fortunatamente non è sfociato in tragedia, anche grazie all’aiuto dei passanti.

Il giovane, vittima delle violenze, che è andato in escandescenza è stato calmato anche dalla polizia locale presente sul posto. L’episodio, a pochi giorni di distanza, dall’omicidio di Alika Ogochukwua Civitanova Marche, fa riflettere su una piaga, il razzismo, che è purtroppo un fenomeno all’ordine del giorno.