Porto Cervo Marina ottiene un’importante certificazione

La certificazione per Porto Cervo Marina.

La Marina di Porto Cervo, appartenente al Gruppo Smeralda Holding, ha ottenuto la certificazione Porto Sostenibile e le etichette etiche di sostenibilità, riconoscimenti che attestano l’adozione dei più elevati standard ambientali, sociali e di governance (Esg). La certificazione include sia il Rating Esg, che valuta le performance e i rischi legati alla sostenibilità, sia il Reporting Esg, che assicura una rendicontazione trasparente conforme agli standard internazionali.

Ospitati numerosi posti barca.

Situata nel cuore della Costa Smeralda, la Marina ospita circa 600 posti barca e può accogliere imbarcazioni fino a 160 metri, dalla nautica locale ai grandi yacht, con oltre il 60% di clientela internazionale che in media sosta in porto per trenta giorni. Inserita in un contesto naturale unico, amministrato dal Consorzio Costa Smeralda su un’area di 3.114 ettari di cui il 96,3% coperto da verde e con circa 55 chilometri di costa, Porto Cervo Marina si conferma un punto di riferimento per il turismo nautico di lusso.

Il riconoscimento internazionale segue l’adozione del modello settoriale dedicato alla filiera dei porti turistici secondo lo schema Iso 17029 FidEsg, approvato da Accredia. Attraverso questo sistema, Porto Cervo Marina gestisce, comunica e rende conto degli aspetti Esg della propria attività, riportando annualmente i risultati dell’ultimo triennio e pianificando gli obiettivi futuri. Il modello volontario di rendicontazione è stato valutato positivamente dall’ente terzo accreditato Dnv, che ha rilasciato gli attestati di verifica e validazione Iso 17033 e Uni PdR 102 relativi all’Organization Esg Rating & Risk e al Sustainability Report.

In linea con il Manifesto Esg del Gruppo Smeralda Holding, controllato indirettamente dal Qatar Investment Authority (Qia), Porto Cervo Marina si impegna sia nella valorizzazione dell’offerta nautica e turistica sia nella tutela del territorio. Le iniziative comprendono la conservazione e la valorizzazione dell’ambiente circostante, il monitoraggio dei consumi legati alle attività portuali e di cantiere, il coinvolgimento della cittadinanza e la promozione del patrimonio culturale.

L’importanza della salvaguardia di Porto Cervo Marina.

La salvaguardia ambientale è al centro delle azioni della Marina, con attività di sensibilizzazione rivolte a dipendenti e clienti per un uso efficiente delle risorse idriche ed energetiche, e con l’invito ai fornitori a gestire le attività in modo sostenibile e sicuro. Ai clienti è inoltre offerta un’unità mobile per la raccolta e il trasferimento sicuro dei reflui di bordo verso gli impianti di trattamento dei rifiuti. Le scuole locali sono coinvolte per aumentare la consapevolezza dei giovani su tematiche sociali e ambientali, tra cui la tutela del mare.

Il miglioramento dei servizi.

La certificazione impegna inoltre la Marina al miglioramento dei servizi e dell’efficienza operativa, promuovendo la cultura locale attraverso sponsorizzazioni e donazioni a organizzazioni attive in ambiti sociali, sportivi e ambientali; solo nel 2025, il Gruppo Smeralda Holding ha investito oltre 700 mila euro in queste iniziative. Tra le attività promosse, spiccano lo Smeralda Holding Blue Day, dedicato alla pulizia dei fondali della Marina Nuova e del Porto Vecchio di Porto Cervo, e la tappa sarda dei Blue Marina Awards 2025, evento sulla Blue Economy che coinvolge istituzioni, imprese e innovatori per definire il futuro sostenibile dei porti turistici. Per il terzo anno consecutivo, la Marina di Porto Cervo è stata premiata dai Blue Marina Awards nella categoria “porti turistici con vocazione Superyacht” (oltre 500 posti barca), riconoscimento nazionale per l’eccellenza della portualità turistica italiana.

