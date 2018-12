Il presidente in visita questa mattina.

Il presidente della Regione Sardegna, Francesco Pigliaru, ha voluto vedere lo stato di avanzamento dei lavori e verificare il funzionamento dei primi servizi erogati dal Mater Olbia. Guidato dal direttore sanitario Marcello Acciaro e dal vicedirettore generale Carlo Maria Cellucci, il presidente Pigliaru ha cominciato il giro dai settori già in servizio, dagli ambulatori agli uffici, trattenendosi a parlare con il personale sanitario, con alcuni operatori e con gli utenti presenti.

“L’impressione è stata molto positiva – ha commentato Pigliaru- La funzione del Mater Olbia è di arricchire il ventaglio di servizi di qualità che il sistema sanitario sardo già offre. La Sardegna ha una migrazione sanitaria costosa e ingiusta”.

Il presidente ha poi proseguito: “Abbiamo ottimi ospedali, averne uno in più credo che farà bene a tutti. La Regione ha fatto moltissimo perché questa struttura nascesse. In questi mesi continuiamo a lavorare per puntare sempre più sulla ricerca, che è una delle chiavi fondamentali del Mater”.

Il presidente Pigliaru é stato accompagnato, in questa visita, dal sindaco di Olbia Settimo Nizzi, dal responsabile investimenti di Qatar Foundation Endowment Lucio Rispo, dall’ex parlamentare Gianpiero Scano e da alcuni consiglieri regionali del territorio.

