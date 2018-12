Ottimismo dopo il match di domenica scorsa per il Porto Rotondo.

Incassato con soddisfazione il buon pari di Olmedo contro l’Atletico Uri, il Porto Rotondo si prepara ad affrontare un altro difficile impegno esterno: quello in casa del Samassi di Paolo Busanca.

“E’ una gara molto difficile – afferma Simone Marini, tecnico degli olbiesi – su un’ottima intelaiatura, il Samassi ha saputo aggiungere degli elementi di grande qualità come Cacciuto e Pinna. Senz’altro dei lussi per la categoria. Mi aspetto continuità rispetto alla prestazione di domenica scorsa: dovremo essere bravi a replicare quanto di buono mostrato a Olmedo, ma al tempo stesso ci sarà da correggere alcune sbavature, soprattutto nella fase difensiva. Sia chiaro, non è un problema circoscritto al reparto arretrato. Tutta la squadra deve partecipare alla difesa senza concedersi delle distrazioni. E poi sarà importante l’approccio: a inizio stagione partivamo molto bene, ora invece tendiamo a essere leggermente titubanti nei primi minuti quando affrontiamo formazioni di caratura superiore. Dobbiamo porre rimedio e giocare sempre con la massima serenità”.

Il punto conquistato domenica scorsa ha rinforzato la fiducia di una squadra già in salute: “Siamo carichi e consapevoli dei nostri mezzi – aggiunge Marini – come sempre, del resto. Il Samassi è una squadra fisica, dinamica e dotata di singoli di alto livello, ma andremo a fare la nostra partita senza paura”. Da domenica, il Porto Rotondo potrà contare su un rinforzo in attacco: Alessio Senes, arrivato dal Luogosanto (Prima Categoria) ma reduce da alcune annate molto positive in Eccellenza con la maglia del Calangianus: “Un ottimo ragazzo e un calciatore di assoluto valore – spiega il mister biancoceleste – le sue cifre delle ultime stagioni lo dimostrano. Ci darà una grande mano e ci permetterà di variare le soluzioni in zona offensiva”.

Squadre in campo domenica 23 dicembre alle 15 al Comunale di Samassi. Dirigerà la sfida il signor Marco Medda di Cagliari, assistito da Riccardo Loi di Oristano e Pietro Fae di Ozieri. Directa Sport proporrà gli highlights della sfida sulla propria pagina Facebook alle ore 20.30.

