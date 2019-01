Il candidato Pili sulle prenotazioni degli aerei da aprile.

“La Sardegna è sotto sequestro per responsabilità di una giunta regionale irresponsabile e di un governo di incapaci, che stanno provocando un danno incalcolabile ai trasporti dell’isola e all’intero comparto del turismo”. Picchia duro il candidato presidente alla Regione per la coalizione Sardi Liberi Mauro Pili. Il caso è quello dell’impossibilità di prenotare un biglietto da Olbia per Roma e Milano e viceversa a partire da aprile con AirItaly. Una sorte condivisa con Cagliari, dove opera anche Alitalia.

“L’impossibilità di prenotare dopo aprile è la conseguenza di un appalto della continuità territoriale illegittimo e illegale con tempistiche che da sole rappresentano il fallimento politico di questa maggioranza – prosegue Pili -. A questo si aggiunge che un ministro incompetente e incapace ha avallato senza colpo ferire la proposta del centro sinistra sardo tesa ad isolare la Sardegna e a produrre una discriminazione territoriale unica nel suo genere in Europa”.

Il riferimento è al ministro dei Trasporti Danilo Toninelli. “Tutto questo deve essere contrastato con fermezza e determinazione in ogni sede, compresa quella giudiziaria – denuncia il candidato -. È impensabile che si lasci una ragione totalmente isolata senza alcuna tutela davanti alla spregiudicata gestione di una pseudo compagnia di bandiera che continua a lucrare soldi dallo Stato con la complicità di destra, sinistra e Cinque stelle”.

Pili ribadisce un concetto, che per lui è anche un cavallo di battaglia di questa campagna elettorale per la Regione. “Deve essere eliminato per sempre il monopolio di Alitalia, deve essere fatta una continuità territoriale senza senza discriminazioni che possa consentire il pieno diritto della Sardegna di essere messa alla pari delle altre regioni italiane ed europee”, conclude.

