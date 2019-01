Contenitori di vernice abbandonati nel Santa Mariedda.

Nel corso di un sopralluogo, effettuato lo scorso 4 gennaio, i tecnici del Comune di Olbia hanno rinvenuto un accumulo di contenitori di vernice nell’alveo del Rio Santa Mariedda. La presenza di questi contenitori è potenzialmente pericolosa per l’ambiente fluviale a causa della possibilità di sversamenti della vernice in essi contenuti.

A questo proposito il sindaco di Olbia, Settimo Nizzi, ha disposto la delimitazione dell’area, in prossimità di via Monte Pino, dove sono stati rinvenuti i contenitori. Sono stati predisposti, inoltre, tutti i controlli necessari per l’individuazione del proprietario dell’area e del responsabile dell’abbandono dei contenitori di vernice.

