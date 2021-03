Pioggia e grandine in alcune zone della Gallura.

All’alba di oggi un violento temporale si è abbattuto sulla Gallura con pioggia e grandine. Luogosanto è risultato il comune più colpito con abbondanti precipitazioni di grandine e pioggia nell’agro nord del comune, ma segnalazioni sono arrivate anche da altri comuni tra cui Tempio, Padru e Loiri.

A Luogosanto, in base all’allerta meteo, il sindaco Agostino Pirredda ha ritenuto prudente la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado “in via precauzionale, vista la situazione di potenziale pericolo dei pendolari dall’agro”. Alcune strade infatti sono rimaste impraticabili per l’esondazione del torrente in località Cialdineddu.

“L’emergenza – ha dichiarato Pirredda – è stata gestita con il personale e i mezzi in dotazione al Comune di Luogosanto e l’intervento di alcuni privati, non si sono resi necessari interventi esterni”. La situazione è tornata alla normalità attorno alle 12 e dal pomeriggio sulla Gallura risplende il sole.

(Visited 298 times, 299 visits today)