Le previsioni in Gallura.

Un nuovo peggioramento del tempo è atteso entro il pomeriggio con piogge sparse e temporali. Fenomeni temporaleschi a tratti intensi sulla Gallura e Costa Smeralda, ma anche in Ogliastra.

Le previsioni per oggi.

Dal pomeriggio è previsto un nuovo peggioramento con piogge sparse e temporali. “Fenomeni temporaleschi a tratti intensi potranno verificarsi in Gallura e Costa Smeralda, ma anche sul Cagliaritano e Costa Rei. Stabili le temperature, mentre sono previsti venti deboli in attenuazione”, fanno sapere i meteorologi di 3Bmeteo.

Una domenica instabile.

Per domani sono previsti frequenti acquazzoni, specie sulla parte occidentale dell’isola. Su queste aree la maggiore probabilità di fenomeni temporaleschi, ma piogge non mancheranno anche altrove seppur in modo più occasionale.