La situazione dopo la notte di maltempo a Porto Rotondo.

Diversi danni in tutta la zona di Porto Rotondo in particolare la zona dell’anfiteatro e piazzetta della casbah. Diverse le strade allagate, le attività e i giardini. È il bilancio della notte di maltempo che si è abbattuta su Olbia e la Gallura.

I vigili del fuoco sono intervenuti a Porto Rotondo per mettere in salvo gli occupanti di una villa completamente allagata e attraversata da un fiume in piena.

La sala operativa del 115 ha ricevuto inoltre diverse richieste d’intervento ad Arzachena dopo che una violenta pioggia a messo sottosopra l’intero paese. Diverse le cantine e appartamenti allagati, la squadra di Arzachena ha portato a termine numerose richieste, con il supporto della squadra di Olbia e quella di Tempio gli interventi sono andati avanti sino all’alba.