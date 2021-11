Gli interventi in Gallura.

La situazione volge al miglioramento, ma quella appena trascorsa è stata una notte di grande lavoro per i vigili del fuoco. Oltre 30 gli interventi effettuati in Gallura.

I soccorsi.

Per tutta la notte gli operatori del 115 del comando provinciale di Sassari hanno lavorato senza sosta. A causa degli allagamenti salvata una coppia di anziani signori in difficoltà nella loro abitazione a Porto Rotondo, mentre altre 4 sono state soccorse ad Arzachena dopo esser rimaste bloccate nelle proprie auto.

Il maltempo.

Dal pomeriggio di ieri, come da previsioni, forti piogge hanno interessato la Gallura. Per la giornata di oggi sono previsti rovesci sparsi, ma il peggio sembra essere alle spalle. Proseguono, tuttavia, le operazioni dei vigili del fuoco impegnati con squadre ordinarie e soccorritori acquatici per prosciugamenti e la messa in sicurezza di aree interessate da piccole frane e smottamenti.