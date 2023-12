A Olbia la raccolta di Plastic Free

Si terrà domenica 3 dicembre 2023 una nuova iniziativa di Plastic Free per una pulizia straordinaria di Olbia. “Il Comune di Olbia anche in questa occasione è accanto alla causa e collabora con Plastic free – commenta l’assessora all’Ambiente, Antonella Sciola -. Il lavoro dell’amministrazione non si limita a queste occasioni, ma l’impegno è costante e quotidiano. Preme ricordare, tuttavia, che il nostro lavoro e quello delle associazioni viene in parte vanificato per colpa di pochi irrispettosi dell’ambiente e del decoro del territorio”.

“Un esempio per tutti: coloro che ancora gettano il mozzicone di sigaretta per terra – continua -. Il senso di responsabilità di chi in queste giornate si mette a disposizione dell’ambiente spinge sempre più persone a sposare l’idea per cui ognuno di noi è chiamato a fare qualcosa di piccolo ma importante per tutelare il proprio territorio. L’amministrazione fornirà sempre tutti gli strumenti e i servizi utili per stimolare, stare accanto e agevolare tali iniziative, convinta del fatto di essere essa stessa parte offesa dalle condotte di chi ancora imbratta e offende l’ambiente ed il nostro territorio».

Chiunque desideri partecipare, è necessario che si presenti munito di guanti alle ore 9.00 di domenica 3 dicembre al molo Brin. Per informazioni è possibile chiamare Francesca al 347 2339802 oppure Antonella al 389 1485384.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui