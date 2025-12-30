Il nord Sardegna in prima linea contro la plastica.

Il nord Sardegna in prima linea contro la plastica. Sono sette i comuni in Gallura e cinque nel Sassarese i comuni protagonisti della lotta all’inquinamento nel 2025, guidando un’ondata di cambiamento che ha trasformato la Sardegna in una delle regioni più attive d’Italia per Plastic Free Onlus.

Questa sinergia territoriale ha permesso di raggiungere grandi traguardi, portando Aglientu, Badesi, Castelsardo a ottenere il riconoscimento ufficiale di “Comune Plastic Free”. L’impegno delle istituzioni si è tradotto anche in azioni concrete per la fauna, con sette Comuni (San Teodoro, Stintino, Olbia, Aglientu, Badesi e La Maddalena) che hanno già adottato il divieto di rilascio dei palloncini.

I dati nell’Isola.

In tutto sono 24 i Comuni in Sardegna. Attraverso la firma di 24 protocolli d’intesa distribuiti capillarmente — con 8 accordi nell’Oristanese, 7 in Gallura, 5 nel Sassarese, 3 nel Sulcis Iglesiente e uno a Cagliari — le amministrazioni locali hanno consolidato una rete istituzionale che va ben oltre il simbolismo.

Boom di iniziative.

Il 2025 ha visto la rimozione di 47.481 chili di plastica e rifiuti, con 188 appuntamenti ambientali. Il successo dell’iniziativa ha mobilitato 2.756 volontari e si sono tenute 53 iniziative scolastiche che hanno coinvolto 2.230 studenti. Gli eventi pubblici hanno sensibilizzato centinaia di cittadini.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui