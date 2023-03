Polemica sulla Cavalcata sarda, Tempio non partecipa

Il gruppo di Tempio spiega il suo ritiro dalla Cavalcata sarda.

È stata appena annunciata e già piovono polemiche sulla Cavalcata sarda di Sassari, che si terrà il prossimo 21 maggio. Il gruppo Folk di Tempio ha deciso di non presentare la sua domanda di partecipazione, spiegando anche le motivazioni del suo boicottaggio.

Le accuse riguarderebbero i rimborsi spese totalmente inadeguati ed irrispettosi nei confronti dei gruppi. L’Accademia Tradizioni Popolari Città di Tempio, lo ha spiegato tramite una nota che ha acceso molte polemiche nel comune gallurese.

“La Cavalcata è diventata una manifestazione di tale importanza anche grazie (e forse soprattutto) ai gruppi folk che vi partecipano e che la rendono uno degli eventi più importanti e suggestivi della nostra Isola – dichiarano -. Probabilmente gli organizzatori ed il Comune di Sassari non hanno ben chiara questa cosa. Sicuramente non avranno granchè interesse alla nostra partecipazione, ma ci sembra giusto lanciare un segnale forte in modo che anche i Gruppi Folkloristici vengano trattati con il giusto rispetto e la dovuta considerazione”.

La decisione del gruppo di Tempio rischia di coinvolgere altri comuni, che potrebbero anche loro annunciare la loro mancata partecipazione. “Mi auguro che altri gruppi si uniscano a voi”, commentano in molti. Le polemiche hanno ricordato quelle del Capodanno di Sassari. “Pur essendo sassarese devo darvi ragione – ribatte una -. Purtroppo abbiamo un sindaco che sta facendo solo danni alla nostra città. Ha speso 66 mila euro a Capodanno per dei balli di gruppo ai quali hanno partecipato 47 persone”.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui