Vento di burrasca a Olbia, chiuso il parco Fausto Noce

L’ordinanza del sindaco di Olbia che chiude il Fausto Noce.

A Olbia è tornato a soffiare il forte vento di burrasca. Così il sindaco di Olbia, Settimo Nizzi, ha deciso di chiudere per precauzione il parco Fausto Noce. Lo scorso 10 marzo sono caduti in città diversi alberi, creando numerosi disagi. Fortunatamente, non si sono registrati danni alle persone.

Ora, per evitare nuovi danni a causa del vento, è arrivata l’ordinanza. Il parco di Olbia resterà chiuso tutto il giorno e riaprirà regolarmente domani mercoledì 15 marzo alle ore 6. Questo per evitare possibili cadute di alberi, a causa della burrasca che sta soffiando in maniera decisa anche oggi.

