Politica in lutto a Olbia, è morto lo storico dirigente Tore Derosas

L’addio a Tore Derosas di Olbia.

Si è spento a 72 anni Tore Derosas, figura storica della politica olbiese e riferimento costante della sinistra. La notizia della sua scomparsa, avvenuta nella oggi, domenica 14 dicembre, ha suscitato cordoglio in città, dove Derosas era conosciuto per il suo impegno politico e civile portato avanti con continuità e coerenza. Lascia la moglie Gabriella e i figli Elena e Paolo. I funerali sono in programma per domani, lunedì 15 dicembre, alle 15:30 nella chiesa parrocchiale della Sacra Famiglia, con partenza dalla sua abitazione.

Affetto da tempo da sclerosi laterale amiotrofica, aveva iniziato il suo percorso politico in giovane età tra le fila del Partito comunista italiano, accompagnando poi tutte le successive evoluzioni della formazione di riferimento, fino al Partito Democratico. Un cammino lungo e articolato, che lo aveva visto protagonista attivo anche nelle istituzioni, prima come consigliere comunale e successivamente come consigliere provinciale, incarichi svolti con attenzione ai temi sociali e al territorio.

Nel corso degli anni Derosas aveva mantenuto un rapporto stretto con la città, distinguendosi per uno stile politico sobrio e per una presenza costante nel dibattito pubblico locale. Accanto all’impegno istituzionale, non aveva mai fatto mancare la sua partecipazione alla vita del partito, seguendone trasformazioni e cambiamenti senza mai allontanarsi dai valori originari.

