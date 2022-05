I giovani di Golfo Aranci in gara.

Vengono tutti da Golfo Aranci le giovani leve del polo che hanno formato la prima squadra della Sardegna. hanno tra i 13 e i 15 anni i ragazzi che si trovano a Piazza di Siena, a Roma, in questi giorni, sulla sabbia del Galoppatoio romano di Villa Borghese, dove si sta giocando la seconda tappa della Coppa Italia di Polo Pony.

Si chiamano Cristian, Anna, Anita, Giorgia, Maria e Francesca i giovanissimi che provengono dal comune gallurese e sono fortissimi. In uno dei due campi gara dell’89° CSIO Piazza di Siena, si sta giocando la seconda tappa della Coppa Italia di Polo Pony, e la squadra golfarancina, formata da Piera Monti, responsabile del Polo Pony per la FISE Sardegna, ha battuto 2-0 la Lombardia e 4-0 la Toscana nell’ambito del trofeo U.S. Polo Pony Sardegna che dal 28 giugno al 2 luglio a Porto Cervo ospiterà una tappa dell’Italia Polo Challenge.