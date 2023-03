Poltu Quatu pronto per l’estate 2023, la stagione partirà il 28 aprile

Il 28 aprile Poltu Quatu inaugura la stagione 2023

L’estate 2023 è alle porte, il Grand hotel Poltu Quatu aprirà i battenti il 28 aprile e i primi arrivi saranno dal nord Europa. il caratteristico borgo sul mare con il suo fiordo naturale nascosto tra le tipiche rocce scolpite dal vento, torna ad animarsi per la nuova stagione. I primi arrivi già in calendario sono dal nord Europa, con ospiti che, da anni, continuano a scegliere il Grand Hotel Poltu Quatu, con tutti i suoi servizi. L’Agenzia spaziale europea, infatti, si riunisce ogni anno in questo angolo di Sardegna al confine con la Costa Smeralda, a testimonianza di una collaborazione di successo per una destinazione turistica come Poltu Quatu.

Il ceo di Girama Hospitality

“La stagione 2023 parte sotto i migliori auspici – annuncia Rafael Torres, ceo di Girama Hospitality -. L’impegno profuso in questi anni ha permesso a Poltu Quatu di posizionarsi tra le destinazioni d’eccellenza per il turismo internazionale. Continuiamo a ricevere prenotazioni da ogni parte del mondo, oltre al classico periodo di altissima stagione, che ci permettono di arrivare a metà ottobre con buone previsioni già all’attivo.”

Queste le offerte: per il soggiorno la scelta è tra il Grand Hotel Poltu Quatu e gli appartamenti The Reserve, per vivere la vacanza 5 stelle o anche in una propria abitazione. La Marina dell’Orso è l’approdo sicuro per le imbarcazioni, meta irrinunciabile per chi arriva dal mare. Per l’aperitivo o la cena tante le soluzioni, tra le quali spicca il Tanit Fine Restaurant, punta di diamante di Poltu Quatu, per la sua terrazza sul mare e le proposte enogastronomiche. Sport e benessere all’Heaven Sporting Club, con la palestra affacciata sulla marina, i campi da tennis e padel. Per il benessere la spa con trattamenti su misura. E poi shopping e intrattenimento durante tutta la stagione..

