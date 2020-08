Trovano un portafoglio in un bar, lo svuotano e lo nascondono: denunciati

I due sono stati scoperti.

I carabinieri della stazione di Tortolì hanno denunciato due uomini per furto in concorso, avvenuto alcuni giorni prima di ferragosto in un noto bar del posto ove un giovane cliente aveva perso il portafoglio, sfilatosi accidentalmente dalla tasca.

I due, accortisi della perdita, lo hanno dapprima nascosto ed al momento opportuno si sono impossessati dell’intero contante, circa 150 euro, per poi abbandonarlo tra i divanetti del locale.

I militari, attraverso l’attiva presenza sul territorio, conoscenza dello stesso, visione delle telecamere della zona ed escussione di alcuni testimoni, in pochi giorni, hanno individuato gli autori del furto che sono stati denunciati nel pomeriggio di ieri.

