I dati sugli arrivi in Sardegna.

L’estate del 2022 segna una crescita del turismo anche ad agosto, ma i dati sono in calo rispetto a quelli del 2019. Lo rivelano le statistiche fornite dall’Autorità di sistema portuale del mare di Sardegna, sugli arrivi nei porti dal 1 al 20 agosto.

Secondo i dati si sono registrati 472.072 arrivi, con Olbia che si conferma come primo porto nell’Isola. Nella città gallurese sono arrivati 292.312 passeggeri, seguita da Porto Torres con 104.069. In Gallura, Golfo Aranci ha registrato 62.636 arrivi, mentre Cagliari 13.055. Si tratta di numeri in crescita rispetto all’anno precedente (+3,49%), ma meno del 2019, dove si registrarono nello stesso mese oltre mezzo milione di arrivi.

Ottimi invece i dati per quanto riguarda gli aeroporti della Sardegna. Nei tre scali sono arrivati quasi mezzo milione di passeggeri, tra voli di linea e non, registrando oltre il 13% in più di passeggeri e il 5% in più rispetto al 2019. Nei primi venti giorni di agosto, complessivamente, tra porti e aeroporti, sono arrivati quasi un milione di passeggeri.