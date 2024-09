Ricerche in corso per una barca diretta a Porto Cervo per la Rolex Swan Cup

Ricerche in corso in mezzo al Tirreno per una barca a vela che avrebbe dovuto raggiungere Porto Cervo per la Rolex Swan Cup. La Blue Sky III è un’imbarcazione di 14 metri partita martedì 10 dal porto calabrese di Vibo Valentia. Sarebbe dovuta arrivare oggi a Olbia per poi raggiungere Porto Cervo e prendere parte alla Rolex Swan Cup. A bordo ci sono due velisti esperti.

“L’ultimo contatto risale alle ore 17 del 10 settembre, al largo delle coste calabre – spiega il comandante della Guardia costiera di Olbia, Rosario Morello -. Inizialmente sono scattate le ricerche su quelle acque, da ieri ce ne stiamo occupando noi. C’è una motovedetta e sta intervenendo anche un Atr 42 della Guardia costiera. Nel frattempo abbiamo contattato tutte le imbarcazioni in navigazione lungo quella tratta”. Tanta la preoccupazione per i due velisti che attraversando il Tirreno hanno dovuto fronteggiare la perturbazione che ha attraversato anche la Gallura con raffiche di vento fino a burrasca.

Oggi nelle acque della Gallura si chiude la Rolex Cup riservata ai maxi yacht. Domani, 15 settembre, è previsto il via della Rolex Swan Cup con oltre cento imbarcazioni iscritte dove era attesa anche la Blue Sky.

