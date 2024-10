Porto Cervo Racing, 21 equipaggi al dodicesimo Rally Terra Sarda

Il dodicesimo Rally Terra Sarda.

La scuderia Porto Cervo Racing, dopo le positive prestazioni dei suoi portacolori nelle recenti gare valide per il Campionato Italiano Velocità Montagna (Iglesias-Sant’Angelo e Alghero-Scala Piccada) sarà presente al 12° Rally Terra Sarda con 21 equipaggi e un co-pilota e al 4° Rally Terra Sarda Storico con un equipaggio.

I portacolori del Team presieduto da Mauro Atzei, non sono voluti mancare alle gare in programma nel fine settimana, organizzate proprio dalla Porto Cervo Racing, gare che hanno registrato numeri e nomi importanti (ben 110 gli iscritti) che confermano la costante attenzione nei confronti dei suoi portacolori e del motorsport in Sardegna.

Con il numero 2 sulle fiancate della Toyota Yaris Rally2 ci sarà il pilota del Team Vittorio Musselli coadiuvato alle note da Massimiliano Frau. Presente anche Nicola Tali che, per l’occasione, sarà navigato da Carlo Pisano su Skoda Fabia R5 (#3), stessa vettura per Auro Siddi e Giuseppe Maccioni (#5), per il co-pilota Salvatore Musselli che leggerà le note al pilota Andrea Pisano (#8), per Ronnie Caragliu e Gian Franco Tali (#9), per Roberto Cocco e Sergio Deiana (#12), per Sandro Locci e Fabrizio Musu (#22) e per Marco Canu e Carlotta Piras (#24).

Con il numero 33 sulle fiancate della Ford Fiesta Rally3 saranno al via Giuliano Tilocca e Lirio Baglio, mentre i portacolori che hanno scelto la Peugeot 208 Rally4 per affrontare l’impegnativa gara saranno: Giovanni Martinez e Gian Matteo Bechere (#44), Santino Ruzittu e Tomaso Degosciu (#45), Fabrizio Pittorru e Davide Ragnedda (#47), Alessandro Murgia e Giuseppe Porcu (#48), Giorgio Cellino che sarà navigato dal figlio Federico (#51), Mauro Dore e Angelo Tendas (#52), e sulla Peugeot 208 R2 sarà allo start Domenico Cabras coadiuvato alle note da Luca Pischedda (#59).

Tre le Renault Clio Rally5 (tra le classi più numerose) che correranno con i colori Porto Cervo Racing: Fausto Loddo e Fabio Atzeni (#84), Mirco Lorrai in coppia con Eleonora Murgia (#85) e Roberto Caenazzo navigato da Gian Mario Fodde (#88). Maurizio Lorrai e Sara Scorcu saranno in gara con la Peugeot 106 (classe A5) con il numero 106 sulle fiancate, Luca Tilocca e Leandro Deiana correranno a bordo di una Peugeot 106 (classe N2) con il numero 112 e, a seguire nell’elenco iscritti, Antonio Cossu e Cristiana Spanu, sempre su una Peugeot 106. Infine, nel 4° Rally Terra Sarda Storico, con il numero 211 sulle fiancate della Peugeot 205, ci sarà il pilota Vanni Pileri che sarà coadiuvato alle note da Marco Corda.

Per la Porto Cervo Racing sarà un fine settimana dal triplo impegno: oltre ad organizzare l’importante evento, sostenere i suoi portacolori in gara, sarà presente anche in Toscana al 45° Rally Città di Pistoia con l’equipaggio formato da Paolo Moricci e Paolo Garavaldi a bordo della Renault Clio RS Line con il numero 28 sulle fiancate.

