C’è tempo fino al 30 settembre per iscriversi al Rally Terra sarda

Ci sarà tempo fino a lunedì 30 settembre per iscriversi al Rally Terra Sarda: questa la decisione di Porto Cervo Racing. Viene ufficializzata dopo aver ottenuto l’approvazione della richiesta di proroga da parte della federazione Aci Sport.

La gara, in programma venerdì 4, sabato 5 e domenica 6 ottobre e valida come ultima prova del TER Series, come penultimo appuntamento del TER – Tour European Rally e della Coppa Rally di Zona 10, sta assecondando le aspettative degli organizzatori con un riscontro che, seppur parziale, proporrà agli appassionati un plateau a “tre cifre”.

Confermata, al 30 settembre, la chiusura della fase di iscrizione anche per il 4° Rally Terra Sarda Storico, manche conclusiva del TER Historic. Tutte le informazioni sono disponibili all’interno del sito ufficiale https://www.portocervoracing.it/web/rallyterrasarda/

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui