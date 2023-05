Successo per la Straolbia 2023

Si è tenuta questa mattina la 33esima edizione della Straolbia, gara stracittadina che anche nel 2023 ha animato le strade di Olbia. Con un nuovo format concepito non solo per far vivere la gara ai partecipanti presenti. Ma anche ai cittadini, coinvolti attivamente in una serie di eventi collaterali di spettacolo, sport e musica.

La manifestazione ha avuto inizio alle 9:30 con un breve riscaldamento a cura di Daniele Perra, Coach e preparatore atletico dedicato a tutti i partecipanti delle varie gare. L’evento è entrato nel vivo con la partenza della Gara competitiva di 8 chilometri, che ha visto la partecipazione di 413 atleti provenienti da tutta la Sardegna e della Gara non competitiva di 4 chilometri con 350 partecipanti.

Non solo runner professionisti, dunque, ma anche mamme con passeggini e gruppi di persone provenienti da tutto il Nord-Sardegna e unite dall’entusiasmo e dal piacere di trascorrere una giornata in compagnia diversa dal solito.

I vincitori della Straolbia 2023

Ad aggiudicarsi il podio maschile degli 8 Km sono stati Salvatore Mei, Francesco Mei e Oleksandr Choban. Mentre sul podio femminile ritroviamo Ginevra Mei, Gisella Saba e Leonarda Cantara. Ai primi classificati è stato consegnato un Garmin Forerunner 745 (valore €400), seguiti da un Buono di €200 al secondo classificato e €100 al terzo. Per la non competitiva i primi a tagliare il traguardo sono stati Daniela Pola per la categoria femminile mentre Lorenzo Manunta nella categoria maschile.

Gli eventi collaterali

Oltre alle gare la mattinata è stata caratterizzata da una serie di iniziative collaterali musicali e sportive lungo tutto il percorso. Partendo da Piazza Crispi e Via Escrivà, teatro di esibizioni di danza moderna, ginnastica acrobatica, zumba a cura di Black Swan Danza&Fitness, Mercure Hotel SPA & Fitness e Planet Fitness. Ma anche di dimostrazioni di footable, canottaggio a cura di Foot Volley Gallura, Chiattini della Marina Tilibbas e del Circolo Canottieri Olbia. Il tutto sulle note delle talentuose Simo&Sere Twins e SoloSophia.

Anche il Parco Fausto Noce è stato teatro di esibizioni sportive di crossfit, calisthenics, Muay Tai, Pilates, Kick boxing, ginnastica artistica delle palestre Mercure hotel SPA & Fitness, Planet Fitness e Evolution GYM. Non poteva inoltre mancare una buona dose di spettacolo in compagnia del Gruppo Majorettes Tonino Spano Olbia e della Banda Mibelli.

Tra i momenti più attesi di questa mattinata ricca di sorprese anche Ia premiazione del Contest Fotografico “Scatti di Straolbia”, che ha visto il vincitore Gianfranco Carraca con accaparrarsi 2 biglietti per il tanto atteso Red Valley, in programma a Olbia il prossimo mese di agosto.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui