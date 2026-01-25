Per la mensa dei poveri di Olbia il Rotary Club Porto Rotondo capofila dei Club

Dopo il furto di Natale alla mensa dei poveri di Olbia è partita la mobilitazione dei Rotary guidati dal Club Coast Porto Rotondo.

“Il Presidente Elias Mundula del Rotary Club Coast Porto Rotondo promotore dell’iniziativa datata 26.12.25, apprendendo della situazione dai comunicati stampa, ha interpellando tutti i Presidenti del Distretto Rotary 2080 in accordo con il Governatore Adriana Muscas e mettendo a disposizione il Club per la raccolta fondi, ha svolto due bonifici, (uno il 29.12.2025 per sanare l’emergenza ed altro 08.01.2026) per un totale di una importantissima somma per l’acquisto delle materie prime alimentari, che permetteranno per un lungo periodo di mantenere in attività l’Associazione”.

“Nella raccolta organizzata e promossa dal Rotary International Distretto 2080, vi sono state varie aziende e persone fisiche che da tutta Italia hanno svolto delle donazioni direttamente sul contro dell’Associazione Vincenziane. Si ringrazia il Governatore Adriana Muscas del Distretto Rotary 2080 (Lazio- Roma – Sardegna) per l’impegno svolto, unendo il Rotary delle 3 regioni per dare un aiuto ad Olbia e alla Sardegna, alla base dei principi e valori del Rotary International”.

I Rotary Club che hanno partecipato

Rotary Club Ozieri; Rotary Club Ogliastra; Rotary Club Cagliari Anfiteatro; Rotary Club Monterotondo; Rotary Club Cagliari Nord; Roma Cristoforo Colombo; Rotary Club Cagliari; Rotary Club Macomer; Rotary Club Bosa; Rotary Club Terralbese; Rotary Club Sassari Silki; Rotary Club Tempio Pausania; Rotary Club Tevere; Rotary Club Coast Porto Rotondo; Rotary Club Appia Antica; Rotary Club Centro Sardegna (Ghilarza); Rotary Club Foro Romano.

