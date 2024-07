Le Poste festeggiano i sessant’anni di Porto Rotondo

Il servizio delle Poste per i sessant’anni di Porto Rotondo.

In occasione del 60° anniversario della fondazione di Porto Rotondo in programma a Porto Rotondo il 19 luglio 2024, Poste Italiane attiverà un servizio filatelico temporaneo con bollo speciale con la dicitura “60 anni fondazione Porto Rotondo – 19.7.2024” richiesto dal Consorzio Porto Rotondo.

Nello stesso giorno dalle ore 10:30 alle 16 sarà possibile timbrare con il bollo speciale le corrispondenze presentate presso la postazione di Poste Italiane allestita in piazza San Marco, 07026, Porto Rotondo. Per l’occasione è stata inoltre realizzata una speciale cartolina filatelica. Eventuali commissioni filateliche potranno essere inoltrate a: Poste Italiane S.p.A. / U.P. Olbia / Sportello filatelico Via Acquedotto, 5/7 – 07026 Olbia (SS) (telefono 0789/207443).

Per qualsiasi informazione o curiosità sugli annulli e su tutto il mondo della filatelia è disponibile il sito filatelia.poste.it.

