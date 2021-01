I premi ai Wedding Awards.

All’Atelier di Elisabetta Delogu di Sassari il premio per il “miglior abito da sposa femminile italiano”. Alla Emerald Empire di Olbia quello per miglior catering d’Italia. Le due imprese trionfano nel concorso Italian Wedding Awards. All’evento, giunto alla quinta edizione, che incorona le migliori professionalità nazionali nel settore dei matrimoni, hanno brillato proprio le realtà sarde ed in particolare di Sassari e Olbia.

È orgogliosa del riconoscimento ricevuto Elisabetta Delogu, designer di 49 anni, originaria di Cagliari e residente a Sassari da 18 anni, dove nel 2003 ha aperto il suo Atelier in via Roma e da 5 anni ha uno showroom a Milano. “Non mi aspettavo questo riconoscimento, mi hanno proposto di partecipare e ho accettato – ha detto la stilista -. Credo che sia anche una buona notizia in un momento come questo, dove il Covid ha limitato le cerimonie”.

Su 20 categorie in gara sono stati assegnati sei premi, da una giuria composta da esperti nazionali e internazionali (provenienti da Usa, Regno Unito, Irlanda, Emirati Arabi e India). Tra i vincitori anche la Dama Atelier a Cagliari, sempre per gli abiti da cerimonia, mentre come miglior catering italiano il podio è andato alla Emerald Empire di Olbia, che si occupa anche di catering.

Ilaria Vacca, 32 anni, è la titolare di questa realtà, che dopo anni di esperienza nel settore e tantissimi eventi organizzati, ha creato Emerald Empire – Banqueting & Events. “La mia agenzia è nata tre anni fa, quando fare catering attraverso le agenzie era una cosa insolita – ha detto la titolare -. Ho deciso di partecipare al contest, ma non me lo aspettavo di vincere a livello nazionale. Ho proposto un menù mix tra sardo e italiano, anche perché lavoro molto con gli stranieri”.

Per la Sardegna l’Italian Wedding Awards ha conferito un riconoscimento per le migliori referenti regionali d’Italia per Iwa ad Alessia Ghisoni e Cinzia Murgia, wedding planners cagliaritane titolari di Oggi Sposi & Exclusive Wedding.

Prime imprenditrici ad aver portato la wedding experience nell’Isola, Ghisoni e Murgia hanno organizzato i matrimoni in spiaggia e lanciato il wedding tourism, creando spazi originali come location per celebrare il giorno più bello. Oggi sono ormai ormai un punto di riferimento per l’eccellenza nel settore del wedding in Italia.

Ma i riconoscimenti isolani non sono finiti. La Diamanteria Iorio di Cagliari, aperta nel corso Vittorio Emanuele II nel 1989 è la miglior Gioielleria Wedding italiana, mentre come miglior cantante per le cerimonie in Italia ha vinto Susanna Carboni, soprano di Macomer, diplomata in canto lirico al Conservatorio Luigi Canepa di Sassari.

(Visited 138 times, 138 visits today)