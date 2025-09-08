A Porto Rotondo il Premio Navicella Sardegna 2025

Dal Consorzio Porto Rotondo celebrano la riuscita del Premio Navicella Sardegna del 2025, con 7 ospiti sul palco.

“Sette nuove personalità, di grande valore, hanno ricevuto la Navicella d’argento, in una serata ricca di patos e di spunti di riflessione.

Il premio Navicella Sardegna 2025 è stato assegnato a:

scrittore Piergiorgio Pulixi

campione di pentatlon Fabio Poddighe

cardiochirurgo Stefano Congiu

archeologa Giuseppa Tanda

giornalista e conduttore tv Roberto Giacobbo

top manager di Dolce & Gabbana Fedele Usai

regista Riccardo Milani

“La serata condotta da Egidiangela Sechi, con gli interventi dell’attore Marco Sechi e dell’orchestra da Camera della Sardegna, diretta da Simone Pittau, tutti bravissimi, è stata arricchita dagli interventi del vicepresidente della Regione, Giuseppe Meloni, e del presidente della Fondazione di Sardegna, Giacomo Spissu, che hanno consegnato le navicelle d’argento, forgiate da Bruno Busonera, rispettivamente a Stefano Congiu e Giuseppa Tanda.

“Anche quest’anno la giuria composta da: Franco Cuccureddu, Bepi Anziani, Aldo Brigaglia, Alessandro Collini, Mondino Ibba, Serafina Mascia, Lorenzo Muggianu, Giovanna Palimodde, Anna Piras e Salvatore Rubino, non ha faticato a trovare nuove personalità che danno lustro alla Sardegna nel mondo”.

