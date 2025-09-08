Tragedia in spiaggia a Olbia, malore fatale per un 65enne

La vittima morta in spiaggia a Olbia si chiama Giovanni Sanna.

Tragedia in una spiaggia a Olbia. Un uomo di 65 anni ha avuto un malore ed è morto nella spiaggia di Marina Maria. La vittima si chiama Giovanni Sanna ed è un finanziere in pensione. Stando alle prime informazioni, l’uomo si trovava con sua moglie in spiaggia quando ha accusato un malore.

Sul posto sono arrivati i soccorsi del 118, ma, purtroppo, le loro manovre di rianimazione si sono rivelate inutili poiché il 65enne è deceduto. Sul luogo anche la polizia locale di Olbia e la guardia costiera. Un lutto che ha profondamente colpito due comunità, Olbia e Lodè, paese di origine dell’ex finanziere. Il suo funerale si terrà domani 9 settembre alle ore 16.30 a Murta Maria.

