Salmo vince un premio per l’extraclip horror di CVLT con Dario Argento

Il riconoscimento per Salmo con Noyz e Dario Argento.

Dopo i successi discografici, per Salmo arriva un altro importante riconoscimento. Il rapper di Olbia è stato premiato per l’”extraclip” con Noyz Narcos, realizzato da Dario Argento e YouNuts! e uscito su Prime. La clip horror si è conquistata il premio per ”Migliore ExtraClip”, ai Videoclip Italia Awards 2024.

Il suo video promozionale del recente lavoro discografico aveva attirato l’attenzione dei fan del rapper, che ne avevano menzionato l’originalità e la qualità del contenuto. Come al solito, il rapper olbiese non manca di originalità nella promozione dei suoi lavori discografici. L’artista ha condiviso il premio con i suoi followers, menzionando nelle stories del suo account ufficiale il post che lo indica come vincitore del meritato riconoscimento.

Il premio.

I Videoclip Italia Awards arrivano alla loro terza edizione, con l’intento di premiare i migliori video musicali italiani. Per la musica italiana, come in altri Paesi, è diventato molto importante promuovere i singoli degli artisti con i videoclip ed è in questo panorama che è nato il premio. L’edizione 2024, che ha visto Salmo, Noyz Narcos come vincitori di Migliore Extraclip, ha visto Mahmood con “Cocktail d’amore” vincitore della categoria “migliore videoclip italiano”.

Agli Awards ci sono diversi artisti italiani premiati per diverse categorie: pop, rap, rock, elettronica, indie, alternativo. Tra loro ci sono anche le categorie premi tecnici, premi speciali, a cui fa parte il video Extraclip di Salmo, regista dell’anno; regista under 25, migliore videoclip italiano, premio speciale, premio speciale Billboard Italia e premio giuria studentesca.







