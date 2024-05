Salmo partecipa al murale dedicato a Vincent e Achille

Anche Salmo ha dato il suo contributo al murale contro il cyberbullismo realizzato a Olbia per Achille Barabino e Vincent Plicchi. A volerlo è stato il Comune di Olbia mentre a realizzarlo sono stati i writers Rusty e Mambo, Massimiliano Landuzzi ed Elvis Pregnolato.

Troppi giovani in difficoltà non reggono il peso degli haters. Per questo il padre di Vincent Plicchi gira l’Italia cercando di convivere i giovani a non chiudersi e a chiedere aiuto. Anche Olbia ha vissuto da vicino drammi analoghi, ma un altro collegamento è che Vincent amava le canzoni di Salmo. Per questo il rapper olbiese è stato coinvolto e ha lasciato la sua firma sull’opera disegnata in via della Refezione.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui