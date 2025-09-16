Incidente sulla strada per Porto Cervo, le condizioni dei feriti

Incidente stradale all’alba a Porto Cervo.
Hanno riportato ferite lievi le tre persone coinvolte in un incidente sulla strada per Porto Cervo, questa mattina all’alba. Intorno alle 6, un’auto guidata da un 28enne si è scontrata con un’altra che viaggiava in direzione contraria, con a bordo un 60enne e un passeggero. Il sinistro è avvenuto a Liscia Ruja.
Nell’altra auto c’era un operaio 60enne con un passeggero a bordo. Stando a quanto riporta La Nuova Sardegna, una delle auto si è ribaltata, mentre l’altra è rimasta di traverso sulla strada. Gli occupanti sono stati portati dal 118 all’ospedale di Olbia per accertamenti. Sul luogo è intervenuta anche la polizia stradale di Olbia.