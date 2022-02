Prescritti i reati in Costa Smeralda.

Erano finiti a processo per un presunto caso di corruzione sulle concessioni edilizie per ottenere l’ampliamento di alcuni hotel in Costa Smeralda. Ora per i dieci imputati, questa mattina, al Tribunale di Tempio, è arrivata la prescrizione dei reati.

Tra gli accusati c’erano Franco Carraro, presidente della Smeralda Holding, una società controllata dal gruppo Qatar Investment Autority, con diverse proprietà in Costa Smeralda; gli ex manager della Sardegna Resort, Mariano Pasqualone e Alexandra Dubrova; i dirigenti dell’amministrazione comunale di Arzachena Libero Meloni e Antonello Matiz; l’imprenditore Angelo Filigheddu, l’ingegnere Tonino Fadda; il tributarista Stefano Morri; l’ex comandante della Polizia locale di Arzachena Giovanni Mannoni; Antonio Tramontin della commissione paesaggio della Regione.

Per gli imputati Pasqualone, Fadda e Tramontin era stata respinta la richiesta avanzata dai legali di assolverli per non aver commesso il fatto, sulla base di prove. Per 4 persone, invece, ovvero per Fadda, Dubrova, Filigheddu e Matiz, restano in piedi alcuni reati contestati di corruzione ancora presenti nel fascicolo e dovranno presentarsi in aula il 27 aprile prossimo.