Un caso di stupro in Gallura.

Un presunto stupro avvenuto nel 2019 in Costa Smeralda, rischia di essere archiviato dalla Procura di Tempio. Il legale di una delle due ventenni si è opposto all’archiviazione, perché le presunte vittime non sarebbero state consenzienti.

L’analogia con il caso di Grillo Jr.

Una vicenda, che secondo la madre di una delle presunte vittime, che sta lottando perché la figlia abbia giustizia, presenta numerose analogie con il caso del figlio di Grillo, anche lui coinvolto in un presunto stupro di gruppo. L’episodio sarebbe accaduto sempre in Costa Smeralda nel 2019, una settimana prima del fatto che ha coinvolto Grillo jr, quando le due ragazze sarebbero state violentate e filmate da quattro ragazzi campani dopo una serata in discoteca a Baja Sardinia. Tuttavia, il pm di Tempio vuole archiviare il caso perché ritiene che nelle prove depositate non ci sarebbe nessun atto di costrizione nei confronti delle presunte vittime e, anzi, che le giovani avevano atteggiamenti consensuali.

Le ragazze hanno raccontato di aver conosciuto i quattro ragazzi in discoteca e dopo aver trascorso una serata tranquilla insieme, sarebbero andate in spiaggia con loro. Secondo quanto denunciato ai carabinieri di Budoni, là i 4 ventenni le avrebbero costrette ad avere dei rapporti. Solo dopo quaranta minuti di incubo, le due ragazze sarebbero riuscite a scappare semi nude e disperate, soccorse da alcuni passanti. Ci sarebbe pure un testimone, che avrebbe ripreso tutto.

La madre di una ragazza, che ha denunciato il presunto stupro, spera che l’analogia con il caso di Grillo Jr. possa aiutare a non far archiviare il caso. La mamma avrebbe confidato che la figlia, a causa dell’accaduto, sarebbe sotto psicofarmaci e si chiede come mai la vicenda sia stata trattata in un altro modo. L’avvocato si è opposta all’archiviazione. Ora l’udienza per discutere l’opposizione è fissata per il prossimo settembre.

