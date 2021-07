Il Reparto Solventi del Mater Olbia.

Continua il piano di sviluppo del Mater Olbia con importanti investimenti sia nei servizi che nella struttura. Un trend in crescita dimostrato anche dai dati dei primi sei mesi del 2021. I ricoveri sono stati 2.817 e le prestazioni ambulatoriali 127.991, i dipendenti ad oggi sono 396 tra personale sanitario e amministrativo (di cui l’86% è sardo), mentre la previsione di fatturato a fine anno dovrebbe superare i 42 milioni di euro.

Una delle grandi novità del Mater Olbia è sicuramente il Reparto Solventi, posto al sesto e ultimo piano dell’ospedale: occupa un’area di 4.500 metri quadrati ed è composto da 40 camere standard, 5 suite e 2 appartamenti, oltre a un’area salotti, aree relax e una grande terrazza con vista sul mare.

Per quanto riguarda le soluzioni per la prevenzione, sono stati avviati sei profili per il check-up pensati sulla base delle esigenze e delle caratteristiche di ciascun paziente: si parte dal “profilo base” (costo 290 euro) in cui sono comprese analisi del sangue approfondite, una visita specialistica e tre esami strumentali, fino al “profilo avanzato” (costo 900 euro) in cui oltre agli esami del sangue sono previste quattro visite specialistiche e ben otto esami strumentali.











