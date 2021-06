Presunto stupro a Porto Cervo, chiesto il rinvio a Giudizio per i 4 giovani

Chiesto il rinvio a giudizio.

La procura di Tempio Pausania ha chiesto il rinvio a giudizio per Ciro Grillo e gli altri 3 amici indagati nella vicenda per il presunto stupro a Porto Cervo.

Oltre al figlio del fondatore del Movimento 5 stelle, a rischiare il processo sono Edoardo Capitta, Francesco Corsiglia e Vittorio Lauria. Tutto era nato a luglio del 2019 quando una giovane italo norvegese di 19 anni, dopo essere rientrata a Milano dalla Sardegna aveva sporto denuncia sostenendo di essere stata violentata dai 4 amici. Una tesi sempre contestata dai giovani che hanno sostenuto che il rapporto sessuale è stato consenziente. Per Grillo, Lauria e Cappitta viene anche contestato un altro abuso ai danni di un’amica della ragazza, fotografata mentre stava dormendo in alcune foto oltraggiose.

Si attende ora il 25 giugno, la data in cui è stata fissata l’udienza con il gup per capire se i 4 andranno a processo. Questo lunedì Ciro Grillo è stato sentito dai carabinieri di Genova per circa due ore, nelle quali ha rilasciato dichiarazioni spontanee, come avevano chiesto i suoi legali. Una scelta che all’inizio avevano fatto anche Capitta e Lauria, ma che poi hanno scelto di annullare in quanto volevano essere sentiti direttamente dai pm di Tempio e non a Genova.

