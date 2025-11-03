“Strane luci nei cieli di Olbia”, non Ufo ma forse satelliti di Musk

La segnalazione di un presunto Ufo a Olbia.

Nuovo presunto Ufo a Olbia. Un camionista sulla strada statale 131 ha visto alcune luci sospette in cielo. La segnalazione è stata raccolta da UfoSardegna_news con tanto di ripresa effettuata dal testimone oculare dell’avvistamento. Risale al mese di agosto l’episodio segnalato dal camionista che si trovava sulla 131 quando ha visto e filmato alcune fonti luminose insolite nel cielo sopra la statale.

Stando a quanto riporta la pagina, stava andando verso Cagliari con il suo Tir, quando verso mezzanotte si è fermato alla stazione di servizio della Tamoil per una breve sosta caffè. È qui che ha notato una luce bianca molto intensa che si alzava verso l’alto per scomparire poco dopo. Anche il suo collega ha assistito allo strano fenomeno nel cielo, vedendo luci identiche e distanti che salivano verticalmente una dopo l’altra per poi svanire.

Il camionista olbiese ha ripreso la scena con il cellulare, realizzando un breve video e dicendo che non sembravano satelliti. Il video ha scatenato un dibattito e c’è chi parla dei satelliti Starlink di Elon Musk, ma c’è chi smentisce tale ipotesi. L’ufologo Antonio Cuccu sulla pagina ha fatto sapere che nel dubbio è sempre utile segnalare fenomeni di questo tipo ad esperti o autorità aeronautiche.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui