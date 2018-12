Le previsioni del meteo per Natale a Olbia e in Gallura

Il meteo per i giorni di Natale.

Quando si parla di meteo per Natale si pensa spesso alla neve. E neve equivale a freddo. I sognatori, ma non solo, sia che essi siano grandi che piccini sognano la neve che accompagna la tradizione del Natale. Il padre di questa tradizione viene attribuita a Charles Dickens, l’uomo che inventò il Natale moderno attraverso la sua letteratura, il Natale con la neve. Ma lui visse in un periodo molto più freddo di quello attuale e non visse in Sardegna.

Dal 24 al 26 dicembre a Olbia e in Gallura sono previste delle giornate soleggiate e fredde ma non si prevede la neve. Il 24 e il 25 dicembre ci sarà il sole accompagnato da un forte vento freddo, infatti le temperature non supereranno i 14 gradi. Mentre il 26 dicembre ci sarà un bel sole ma senza vento. Le Temperature comunque non supereranno i 13 gradi. In alcuni paesi della Gallura la massima raggiungerà i 7 gradi.

