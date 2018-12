Vigilia di Natale senza’acqua a Olbia: rubinetti a secco

Quartieri senz’acqua.

Niente acqua in alcuni quartieri di Olbia da via Barcellona al centro storico, da Zona Baratta a Orgosoleddu. Niente acqua da stamane pare a causa di un guasto alla rete idrica. Diversi cittadini si trovano in una condizione di disagio a poche ore dalla vigilia di Natale. Un guasto che riguarderebbe tutta la città e pare che gli interventi da parte degli operai di Abbanoa siano già in corso. Al momento però non si conoscono le tempistiche del ripristino del servizio.

(Visited 207 times, 207 visits today)