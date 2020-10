Le previsioni meteo.

Il meteo di questo week-end sarà caratterizzato da un cielo nuvoloso a Olbia e in tutta la Gallura. Per oggi sabato 17 ottobre è previsto un cielo in prevalenza parzialmente nuvoloso, con maggiori schiarite durante il pomeriggio. La temperatura massima registrata sarà di 19 gradi. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio tesi e proverranno da Ovest-Nordovest.



Per domani domenica 18 ottobre sono previste nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 20 gradi. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord-Nordovest. Mare poco mosso.



