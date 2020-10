Gli odori della discarica a Murta Maria.

Non cessano i miasmi della discarica di Spiritu Santu a Murta Maria. E i forti odori emanati dai rifiuti si avvertono anche con la mascherina per il coronavirus. La situazione era degenerata in estate e i residenti un mese fa avevano segnalato al sindaco di Olbia Settimo Nizzi ciò che sta succedendo nel quartiere, con una lettera da 300 firme.

A causa degli odori avvertiti l’estate scorsa, molti residenti hanno rinunciato a mangiare in veranda. Molti sono preoccupati anche dalla possibile nocività delle esalazioni. Una rabbia diffusa tra i residenti, che si somma al senso d’impotenza, visto che nulla è cambiato in questi mesi, nemmeno dopo alcune prese di posizione clamorose.

