Olbia nel Cuore, raccolta firme contro degrado e microcriminalità

Nuovo raccolta firme itinerante nel weekend.

Olbia nel Cuore questo fine settimana darà vita a una raccolta firme itinerante nel centro storico e in diverse altre zone di Olbia contro degrado e microcriminalità, affinché l’Amministrazione Comunale valuti concretamente l’incremento del personale in organico alla Polizia Locale e l’eventuale estensione dei servizi h24, il miglioramento dell’illuminazione delle Piazze e delle vie del centro storico – deterrente per i malintenzionati -, l’aumento dei controlli sulle attività commerciali che vendono superalcolici per contrastare la vendita ai minorenni, l’installazione di un impianto di videosorveglianza, con controlli in tempo reale h24 per garantire un tempestivo intervento in tutte le zone sensibili della città.

Una seconda raccolta firme è indirizzata al Prefetto di Sassari e ai Comandanti Regionali dei Carabinieri e della Polizia di Stato. “Chiederemo, alla luce del crescente aumento degli atti di microcriminalità, che nonostante gli sforzi e l’impegno profuso dalle forze dell’ordine territorialmente competenti, si stanno riscontrando nel territorio cittadino, l’aumento del numero dell’organico delle forze dell’ordine stanziate sul territorio comunale – afferma Marco Buioni, leader della nuova forza politica cittadina -, in quanto quello attuale parrebbe insufficiente a garantire sia la sicurezza dei cittadini sia la corretta, agevole e sicura attività degli agenti impegnati nelle attività di controllo. Chiederemo infine che qualora ci fossero nel territorio di Olbia extracomunitari nei cui confronti è già stato emesso il foglio di espulsione dal territorio nazionale, le attività di rimpatrio siano rese immediatamente esecutive”

(Visited 1 times, 1 visits today)