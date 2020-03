Le previsioni meteo.

Il meteo del week-end sarà caratterizzato da sole e nuvole a Olbia e in tutta la Gallura. Per oggi sabato 28 marzo sono previste delle leggere piogge in mattinata, mentre nel pomeriggio non sono previste. Le temperature saranno intorno ai 14 gradi, mentre il vento non supererà i 12 km/h.

Per domani 29 marzo è prevista una giornata all’insegna del sole con temperature massime sino ai 17 km/h.

